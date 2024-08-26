هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: واقعة على بعد 61 ميلًا بحريًا جنوب شرقي المخا في اليمن

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرًا عن واقعة على بعد 61 ميلًا، بحريًا، جنوب شرقي المخا، في اليمن.



ويشنّ الحوثيون هجمات على السفن، قرب اليمن، منذ تشرين الثاني، تضامنًا مع الفلسطينيين، في حرب غزة.