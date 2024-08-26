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منظمة الصحة العالمية: جدري القردة "يمكن السيطرة عليه ووقفه"
أخبار دولية
2024-08-26 | 11:07
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منظمة الصحة العالمية: جدري القردة "يمكن السيطرة عليه ووقفه"
اعتبرت منظمة الصحة العالمية الاثنين أن جدري القردة (إمبوكس) في جمهورية الكونغو الديموقراطية والدول المجاورة "يمكن السيطرة عليه ووقفه" لكن هناك حاجة لنحو 121 مليون يورو لتمويل الاستجابة الدولية خلال الأشهر الستة المقبلة.
وتغطي الخطة الاستراتيجية العالمية للتأهب والاستجابة لمرض جدري القردة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، الفترة من أيلول2024 إلى شباط 2025، بحسب بيان. وتنص على الحاجة الى 135 مليون دولار (121 مليون يورو) لتمويل الاستجابة الدولية، بما يشمل، منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء والشركاء بما في ذلك المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).
وستطلق منظمة الصحة العالمية قريبا نداءها للحصول على أموال لتوضيح احتياجاتها. وقد أفرجت، في الانتظار، عن حوالى 1,5 مليون دولار من صندوقها الاحتياطي لحالات الطوارئ.
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في البيان أنه "يمكن السيطرة على جدري القردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية والدول المجاورة ووقفه".
وقال الدكتور تيدروس خلال عرض خطة استراتيجية الجمعة على الدول الأعضاء في المنظمة "منذ بدء انتشار جدري القدرة عالميا عام 2022، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأكثر من 100 ألف حالة مؤكدة. ويواصل الفيروس انتشاره بمستويات متدنية في مختلف أنحاء العالم".
لكنه أكد أن "المنطقة الإفريقية شهدت تزايدا وتوسعا جغرافيا غير مسبوق". وتمثل جمهورية الكونغو الديموقراطية 90% من الحالات المسجلة في 2024 مع أكثر من 16 ألف حالة مشبوهة بينها 575 حالة وفاة، أحصيت منذ كانون الثاني.
وأوضح أن "هذا الظهور الجديد مدفوع بتفشيين منفصلين - في أجزاء مختلفة من البلاد - لسلالتين أو فئتين من الفيروس الذي يسبب جدري القردة" لكن الانتشار السريع للسلالة 1ب هو "السبب الرئيسي الذي دفعني إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة على صعيد العالم".
من جانب آخر، أعلنت الحكومة الألمانية الاثنين انها ستقدم هبة عبارة عن مئة ألف جرعة لقاح ضد جدري القردة للدول الأفريقية التي تشهد أعلى انتشار للمرض مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد وعد مماثل أعلنت عنه فرنسا.
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القردة
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