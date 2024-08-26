الجيش المالي: استهدفنا ارهابيين الأحد على الحدود الجزائرية

أكّد الجيش المالي أنّه ضرب "أهدافًا إرهابية" وأردى "نحو عشرين مسلحًا"، خلال عملية نفذها الأحد، في شمال مالي، قرب الحدود الجزائرية.



وأدت العملية حسب مصادر متطابقة، إلى مقتل مدنيين.



وقُتل نحو عشرين مدنيًا من بينهم أطفال، في ضربات بطائرات مسيرة الأحد، في تنزاواتن، حسب انفصاليين ومسؤول محليّ ومسؤول في منظمة غير حكومية محلية.



وأعلن الانفصاليون والجهاديون، في المنطقة، أنّهم قتلوا عشرات من عناصر مجموعة فاغنر الروسية العسكرية والجنود الماليين، خلال معارك بين 25 و27 تموز.



وأوضح الجيش المالي أنّ مهمة استطلاع هجومية اتاحت رصد وتحديد هوية شاحنات صغيرة محملة بالعتاد الحربيّ ومتمركزة بعناية في باحة عقار بتنزاواتن.



ولفت بيان الجيش إلى أنه بعد مراقبة دقيقة، "مكنت سلسلة من الضربات من تدمير هذه الأهداف الإرهابية وتحييد نحو عشرين مسلحًا".