اندلاع حريق في مصفاة أومسك النفطية

نُقل سبعة أشخاص إلى المستشفى - أحدهم في حالة خطيرة - بعد اندلاع حريق، في مصفاة أومسك النفطية، وفق حاكم منطقة أومسك الروسية.



وقالت إدارة المصفاة، في بيان، إنّ الحريق في مصفاة أومسك تحت السيطرة.



وأضافت: "اكتشف نظام السلامة الآلي في المصنع حريقًا في المعدات التكنولوجية وتعمل الشركة كالمعتاد."



وأوضح الحاكم المحليّ فيتالي خوتسينكو على تطبيق تيليجرام أنّ سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، أحدهم في حالة خطيرة.



وأكّدت إدارة المصفاة أنّ الحريق لن يؤثر على خطتها للإنتاج بفضل القدرة الإنتاجية الإضافية.