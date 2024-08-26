عمليات المساعدات الإنسانية توقّفت في غزة

توقّفت عمليات المساعدات الإنسانية، التي تقدمها الأمم المتحدة، في قطاع غزة، بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء جديدة لمنطقة دير البلح، في وسط القطاع، وفق مسؤول كبير في الأمم المتحدة.



وقال المسؤول: "نحن غير قادرين على التسليم، اليوم، في ظل الظروف المحيطة بنا."