البنتاغون: التهديد بشن هجوم على إسرائيل من قبل إيران أو وكلائها لا يزال قائما

اعتبرت الولايات المتحدة الاميركية أن التهديد بشن إيران أو وكلائها هجوما على إسرائيل لا يزال قائما، وذلك بحسب وزارة الدفاع الاميركية.



واشار المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال باتريك رايدر للصحفيين " إلى بعض التعليقات العامة التي أدلى بها الزعماء الإيرانيون وآخرون... لا يزال تقييمنا هو أنه يوجد تهديد بشن هجوم".