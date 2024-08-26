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محادثاتٌ بين ماكرون ولوبن وسطَ ضغوط ٍعليه لاختيارِ رئيسِ حكومةٍ جديد

أخبار دولية
2024-08-26 | 12:17
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محادثاتٌ بين ماكرون ولوبن وسطَ ضغوط ٍعليه لاختيارِ رئيسِ حكومةٍ جديد
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محادثاتٌ بين ماكرون ولوبن وسطَ ضغوط ٍعليه لاختيارِ رئيسِ حكومةٍ جديد


جمعت محادثاتٌ بين الرئيس إيمانويل ماكرون وزعيمةِ اليمين المتطرّف مارين لوبن، وسطَ ضغوط ٍعليه لاختيارِ رئيسِ حكومةٍ جديد بعد الانتخابات التشريعية غيرِ الحاسمة التي جرت في تموزَ الماضي. 

ودعت لوبن بعد الاجتماعِ إلى جلسةٍ استثنائية للبرلمان كي يتمكّنَ النوابُ من عزلِ أي حكومةٍ جديدة في تصويتٍ على الثقة. 

وكان ماكرون قد دعا قادةَ الأحزاب لإجراءِ محادثاتٍ في الإليزيه على أملِ التوصل إلى مرشّحٍ توافقي.

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