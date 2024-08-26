قائد القوات الجوية: الجيش الأوكرانيّ أسقط صواريخ وطائرات مسيرة روسية

أسقط الجيش الأوكرانيّ 102 من أصل 127 صاروخًا إضافة إلى 99 من 109 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم واسع، وفق قائد القوات الجوية.



ووصف ميكولا أوليشوك، في بيان، على موقع المراسلة تيليغرام العملية بأنّها أكبر هجوم جويّ.