رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران...والمفاوضات بند أول في المباحثات

التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وكانت المفاوضات بنداً أول في المباحثات التي أجراها آل ثاني في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.وقد أكد اللقاء على أهمية وضع حد لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وإنهاء الحرب على قطاع غزة ووقف الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.