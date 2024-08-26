مسؤول كبير في الأمم المتحدة: عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في غزة متوقفة



أعلن مسؤول أممي كبير أنّ الأمم المتحدة اضطرّت إلى وقف عملياتها الإنسانية في قطاع غزة الإثنين بسبب أمر إخلاء جديد يستهدف دير البلح وسط القطاع الفلسطيني المحاصر. وقال المسؤول مشترطا عدم كشف هويته "تحدثت هذا الصباح مع مستشاري الأمني الموجود على الأرض (في القطاع) وسألته: هل هناك عمليات هذا الصباح؟ قال لا، مستحيل".



وأشار لفرانس برس إلى أن "السبب مرتبط بأوامر الإخلاء الصادرة أمس (الأحد) والتي تطال منطقة دير البلح حيث نقلنا معظم أفرادنا وعملياتنا بعد أمر الإخلاء من رفح قبل بضعة أشهر".



وتابع "يقودنا ذلك إلى مرحلة لم يعد بإمكاننا فيها العمل. هذا ليس قرارا بوقف العمليات، ولكن من الناحية العملية، لم يعد بإمكاننا العمل".



وأوضح المسؤول الأممي أنّه منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول، اضطرّت الأمم المتحدة أحيانا إلى "تأخير أو تعليق" عملياتها"، مضيفا أنّها "لم تصل أبدا إلى حدّ القول إنّه لم يعد بإمكاننا القيام بأي شيء" كما هو الحال. ولكنّه أكد الرغبة في استئناف العمليات في أقرب وقت ممكن.



وقال "سنجد حلولا. إذا كان ذلك يعني التوقف لمدّة 24 أو 48 ساعة والبدء من الصفر، علينا أن نفعل ذلك لكنّنا لن نغادر. يجب أن نكون هناك لتقديم أكبر ممكن (من المساعدة)".



ولفت إلى أنّ "التحدّي يتمثّل الآن في العثور على مكان للبدء من جديد والعمل بشكل فعّال".

