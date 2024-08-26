واشنطن تشير إلى "تقدّم" في محادثات وقف إطلاق النار في غزة رغم هجوم حزب الله

أكد المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ستتواصل على مستوى مجموعات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأطراف تحاول تسوية بعض القضايا المحددة.



وأوضح كيربي أن إحدى القضايا التي ستتناولها مجموعات العمل تتعلق بتبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماسوالسجناء الفلسطينيين.



في المقابل، شدد على أن تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله مطلع الأسبوع لم يكن له تأثير على المحادثات في القاهرة، لافتا إلى أن الولايات المنحدة على اتصال دائم بالمسؤولين الإسرائيليين وكانت كذلك طوال مطلع الأسبوع.



وقال كيربي :"علينا أن نفترض أن إيران لا تزال مستعدة وجاهزة لمهاجمة إسرائيل ولا نريد حربا شاملة ونفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوثها".