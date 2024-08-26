الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن تشير إلى "تقدّم" في محادثات وقف إطلاق النار في غزة رغم هجوم حزب الله
أخبار دولية
2024-08-26 | 14:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
واشنطن تشير إلى "تقدّم" في محادثات وقف إطلاق النار في غزة رغم هجوم حزب الله
أكد المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ستتواصل على مستوى مجموعات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأطراف تحاول تسوية بعض القضايا المحددة.
وأوضح كيربي أن إحدى القضايا التي ستتناولها مجموعات العمل تتعلق بتبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماسوالسجناء الفلسطينيين.
في المقابل، شدد على أن تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله مطلع الأسبوع لم يكن له تأثير على المحادثات في القاهرة، لافتا إلى أن الولايات المنحدة على اتصال دائم بالمسؤولين الإسرائيليين وكانت كذلك طوال مطلع الأسبوع.
وقال كيربي :"علينا أن نفترض أن إيران لا تزال مستعدة وجاهزة لمهاجمة إسرائيل ولا نريد حربا شاملة ونفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوثها".
أخبار دولية
"تقدّم"
محادثات
إطلاق
النار
التالي
سماع دوي انفجارات في كييف
مقتل 22 شخصا على الأقل في هجمات نفذها مسلحون في باكستان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-05
مصدران لـ"رويترز": حزب الله رحب بموافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
2024-07-05
مصدران لـ"رويترز": حزب الله رحب بموافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار
0
آخر الأخبار
2024-06-20
باقري لـ"الجزيرة": إذا كانت واشنطن صادقة بشأن إرساء وقف إطلاق النار في غزة فعليها ألا تدعم الطرف الذي شن الحرب
آخر الأخبار
2024-06-20
باقري لـ"الجزيرة": إذا كانت واشنطن صادقة بشأن إرساء وقف إطلاق النار في غزة فعليها ألا تدعم الطرف الذي شن الحرب
0
أخبار دولية
2024-08-25
رويترز: أسهم تل أبيب ترتفع بعد حديث إسرائيل عن احتواء هجوم "حزب الله"
أخبار دولية
2024-08-25
رويترز: أسهم تل أبيب ترتفع بعد حديث إسرائيل عن احتواء هجوم "حزب الله"
0
صحف اليوم
2024-08-24
القاهرة - تل أبيب: "تقدّم" في المحادثات في شأن "فيلادلفيا" (الأخبار)
صحف اليوم
2024-08-24
القاهرة - تل أبيب: "تقدّم" في المحادثات في شأن "فيلادلفيا" (الأخبار)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:08
قتيل وسبعة جرحى في حريق شاحنات صهريج محملة بالوقود شمالي العراق
أخبار دولية
00:08
قتيل وسبعة جرحى في حريق شاحنات صهريج محملة بالوقود شمالي العراق
0
أخبار دولية
00:06
وصول وفد روسي إلى كوريا الشمالية
أخبار دولية
00:06
وصول وفد روسي إلى كوريا الشمالية
0
أخبار دولية
00:04
بايدن يدين الهجوم الروسي "الشائن" على شبكة الطاقة الأوكرانية
أخبار دولية
00:04
بايدن يدين الهجوم الروسي "الشائن" على شبكة الطاقة الأوكرانية
0
أخبار دولية
00:03
غوتيريش يطلق "نداء استغاثة عالميا" للتصدي لارتفاع منسوب المياه بجزر المحيط الهادئ
أخبار دولية
00:03
غوتيريش يطلق "نداء استغاثة عالميا" للتصدي لارتفاع منسوب المياه بجزر المحيط الهادئ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-08-25
البزري للـLBCI: الحكومة الحالية تشرّع الثلاثية أي الجيش والمقاومة والشعب وهي بإنجازها الدبلوماسيّ ترافق ما يحدث من عمل عسكريّ
آخر الأخبار
2024-08-25
البزري للـLBCI: الحكومة الحالية تشرّع الثلاثية أي الجيش والمقاومة والشعب وهي بإنجازها الدبلوماسيّ ترافق ما يحدث من عمل عسكريّ
0
آخر الأخبار
2024-08-25
نصرالله: وفقًا لمعلوماتنا فإن عددًا من المسيرات أصابت أهدافها لكن العدو يتكتّم والأيام والليالي ستكشف حقيقة كل شيء
آخر الأخبار
2024-08-25
نصرالله: وفقًا لمعلوماتنا فإن عددًا من المسيرات أصابت أهدافها لكن العدو يتكتّم والأيام والليالي ستكشف حقيقة كل شيء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-25
الراعي: المصالحة في المجتمع اللبناني هي السبيل لإنهاء "حرب المصالح الشخصية"
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-25
الراعي: المصالحة في المجتمع اللبناني هي السبيل لإنهاء "حرب المصالح الشخصية"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
على الرغم من القلق الأمني في البلد ... إصرار على تمضية ما تبقى من موسم الصيف في جبال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:52
على الرغم من القلق الأمني في البلد ... إصرار على تمضية ما تبقى من موسم الصيف في جبال لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في الفورمولا وان... الهولندي الطائر فيرستابن لم يعد يغرّد خارج سربه
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في الفورمولا وان... الهولندي الطائر فيرستابن لم يعد يغرّد خارج سربه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
استهلاك الداتا... التحدي الجديد في معركة التغير المُناخيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:47
استهلاك الداتا... التحدي الجديد في معركة التغير المُناخيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في أفغانستان ... ممنوع على المرأة التكلم بصوت مرتفع
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في أفغانستان ... ممنوع على المرأة التكلم بصوت مرتفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تقدم في محادثات القاهرة مقابل خطط اسرائيلية لتثبيت قواعدها في نتساريم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تقدم في محادثات القاهرة مقابل خطط اسرائيلية لتثبيت قواعدها في نتساريم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سليم الحص.. ضمير لبنان الخائف على ديمقراطيته
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سليم الحص.. ضمير لبنان الخائف على ديمقراطيته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
حزب الله واسرائيل وقاعدة غليلوت
تقارير نشرة الاخبار
13:16
حزب الله واسرائيل وقاعدة غليلوت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
هذا ما قالته السفيرة الكندية في لبنان للـLBCI حول اعادة اعمار الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
هذا ما قالته السفيرة الكندية في لبنان للـLBCI حول اعادة اعمار الجنوب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
05:44
مصدران لبناني وفلسطيني للـLBCI: الشخصية المستهدفة على أوتوستراد الشمّاع في صيدا هو مسؤول في احد التنظيمات الفلسطينية وقد نجا واصيب اصابة طفيفة
آخر الأخبار
05:44
مصدران لبناني وفلسطيني للـLBCI: الشخصية المستهدفة على أوتوستراد الشمّاع في صيدا هو مسؤول في احد التنظيمات الفلسطينية وقد نجا واصيب اصابة طفيفة
2
منوعات
06:14
رسميا وبدءا من اليوم... من حق الموظف عدم الرد على الاتصالات خارج دوام العمل في هذا البلد!
منوعات
06:14
رسميا وبدءا من اليوم... من حق الموظف عدم الرد على الاتصالات خارج دوام العمل في هذا البلد!
3
منوعات
08:07
جثة راهبة تثير الذهول... لم تتحلل بعد أعوام من وفاتها والعلماء يحققون في الواقعة (صور)
منوعات
08:07
جثة راهبة تثير الذهول... لم تتحلل بعد أعوام من وفاتها والعلماء يحققون في الواقعة (صور)
4
أمن وقضاء
08:09
تعرُّض أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكريّ آخر
أمن وقضاء
08:09
تعرُّض أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكريّ آخر
5
أمن وقضاء
06:28
الغارات الاسرائيلية التي نفذت منذ فجر اليوم في لبنان
أمن وقضاء
06:28
الغارات الاسرائيلية التي نفذت منذ فجر اليوم في لبنان
6
فنّ
08:29
"عشنا سوا، ربينا سوا، كبرنا سوا"... عناق حار يجمع الأخوة في الذكرى الثانية لوفاة جورج الراسي (فيديو)
فنّ
08:29
"عشنا سوا، ربينا سوا، كبرنا سوا"... عناق حار يجمع الأخوة في الذكرى الثانية لوفاة جورج الراسي (فيديو)
7
فنّ
12:12
هيفاء وهبي تشعل الأجواء في مصر... وإطلالة عصرية تحبس الأنفاس! (صور)
فنّ
12:12
هيفاء وهبي تشعل الأجواء في مصر... وإطلالة عصرية تحبس الأنفاس! (صور)
8
أخبار لبنان
05:25
استهداف سيارة على أوتوستراد الشمّاع بين حارة صيدا وعبرا ... ونجاة الشخصية المستهدفة (فيديوهات)
أخبار لبنان
05:25
استهداف سيارة على أوتوستراد الشمّاع بين حارة صيدا وعبرا ... ونجاة الشخصية المستهدفة (فيديوهات)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More