قتلى في انهيار سد في السودان وتدمير 20 قرية

أعلنت الأمم المتحدة، نقلا عن مسؤولين محليين، أن 30 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انهيار سد في السودان.



ولفتت الامم المتحدة إلى أن العدد الإجمالي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.



كما دمر انهيار السد 20 قرية وتضررت منازل 50 ألف شخص أو لحق بها الدمار.