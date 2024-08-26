بسبب ميكروفون... خلافات حول المناظرة المرتقبة بين هاريس وترامب

سأل الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب في رسالة عبر منصته "تروث سوشال" : "لماذا اشارك في مناظرة مع كامالا هاريس على هذه الشبكة؟" متهما قناة "اي بي سي" التي ستبثها بالانحياز للمرشحة الديموقراطية.



واتهم فريق حملة نائبة الرئيس المرشح الجمهوري الاثنين أو بالأحرى أوساطه، بالسعي لحمايته من خلال المطالبة بإغلاق الميكروفون.



وقال براين فالون أحد مستشاري هاريس: "نعتقد أن ميكروفونات كلا المرشحين يجب أن تظل مفتوحة طوال مدة المناظرة. يفيد تحليلنا بأن فريق ترامب يفضل إغلاق الميكروفونات لأنهم لا يعتقدون أن مرشحهم قادر على ضبط أعصابه لمدة 90 دقيقة".