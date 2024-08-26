الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 5 جراء ضربة إسرائيلية على مخيم نور شمس بالضفة الغربية

أخبار دولية
2024-08-26 | 17:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 5 جراء ضربة إسرائيلية على مخيم نور شمس بالضفة الغربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 5 جراء ضربة إسرائيلية على مخيم نور شمس بالضفة الغربية

استشهد خمسة فلسطينيين في ضربة إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من مدينة طولكرم في الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
 
وقال الجيش الإسرائيلي من جهته إن طائراته قصفت مركز عمليات للمسلحين في المخيم وإنه سينشر مزيدا من التفاصيل لاحقا.
 
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن أربعة انفجارات قوية سمع دويها بعد أن استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة منزلا في المخيم.

أخبار دولية

الصحة

الفلسطينية:

استشهاد

إسرائيلية

بالضفة

الغربية

LBCI التالي
اثر هجوم طعن... المستشار الألماني: لتقليص الهجرة غير النظامية
قتلى بهجمات "منسّقة" في جنوب غرب باكستان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-08-22

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين في ضربة إسرائيلية بمخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة

LBCI
أخبار دولية
2024-08-17

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شخصين في ضربة جوية إسرائيلية في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
2024-07-02

وزارة الصحة الفلسطينية: قتلى في ضربة إسرائيلية على مخيم نور شمس

LBCI
أخبار دولية
2024-07-01

وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل طفل وامرأة برصاص القوات الإسرائيلية في مداهمة في الضفة الغربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:08

قتيل وسبعة جرحى في حريق شاحنات صهريج محملة بالوقود شمالي العراق

LBCI
أخبار دولية
00:06

وصول وفد روسي إلى كوريا الشمالية

LBCI
أخبار دولية
00:04

بايدن يدين الهجوم الروسي "الشائن" على شبكة الطاقة الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
00:03

غوتيريش يطلق "نداء استغاثة عالميا" للتصدي لارتفاع منسوب المياه بجزر المحيط الهادئ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-08-25

البزري للـLBCI: الحكومة الحالية تشرّع الثلاثية أي الجيش والمقاومة والشعب وهي بإنجازها الدبلوماسيّ ترافق ما يحدث من عمل عسكريّ

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-25

نصرالله: وفقًا لمعلوماتنا فإن عددًا من المسيرات أصابت أهدافها لكن العدو يتكتّم والأيام والليالي ستكشف حقيقة كل شيء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-25

الراعي: المصالحة في المجتمع اللبناني هي السبيل لإنهاء "حرب المصالح الشخصية"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

على الرغم من القلق الأمني في البلد ... إصرار على تمضية ما تبقى من موسم الصيف في جبال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

في الفورمولا وان... الهولندي الطائر فيرستابن لم يعد يغرّد خارج سربه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

استهلاك الداتا... التحدي الجديد في معركة التغير المُناخيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في أفغانستان ... ممنوع على المرأة التكلم بصوت مرتفع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لا تقدم في محادثات القاهرة مقابل خطط اسرائيلية لتثبيت قواعدها في نتساريم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

سليم الحص.. ضمير لبنان الخائف على ديمقراطيته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

حزب الله واسرائيل وقاعدة غليلوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

هذا ما قالته السفيرة الكندية في لبنان للـLBCI حول اعادة اعمار الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
05:44

مصدران لبناني وفلسطيني للـLBCI: الشخصية المستهدفة على أوتوستراد الشمّاع في صيدا هو مسؤول في احد التنظيمات الفلسطينية وقد نجا واصيب اصابة طفيفة

LBCI
منوعات
06:14

رسميا وبدءا من اليوم... من حق الموظف عدم الرد على الاتصالات خارج دوام العمل في هذا البلد!

LBCI
منوعات
08:07

جثة راهبة تثير الذهول... لم تتحلل بعد أعوام من وفاتها والعلماء يحققون في الواقعة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
08:09

تعرُّض أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكريّ آخر

LBCI
أمن وقضاء
06:28

الغارات الاسرائيلية التي نفذت منذ فجر اليوم في لبنان

LBCI
فنّ
08:29

"عشنا سوا، ربينا سوا، كبرنا سوا"... عناق حار يجمع الأخوة في الذكرى الثانية لوفاة جورج الراسي (فيديو)

LBCI
فنّ
12:12

هيفاء وهبي تشعل الأجواء في مصر... وإطلالة عصرية تحبس الأنفاس! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
05:25

استهداف سيارة على أوتوستراد الشمّاع بين حارة صيدا وعبرا ... ونجاة الشخصية المستهدفة (فيديوهات)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More