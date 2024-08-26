وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 5 جراء ضربة إسرائيلية على مخيم نور شمس بالضفة الغربية

استشهد خمسة فلسطينيين في ضربة إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من مدينة طولكرم في الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.



وقال الجيش الإسرائيلي من جهته إن طائراته قصفت مركز عمليات للمسلحين في المخيم وإنه سينشر مزيدا من التفاصيل لاحقا.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن أربعة انفجارات قوية سمع دويها بعد أن استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة منزلا في المخيم.