الإمارات قدمت طلبا إلى فرنسا لتقديم خدمات قنصلية لمؤسس تيليغرام "بشكل عاجل"

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن الإمارات العربية المتحدة قدمت طلبا إلى فرنسا لتقديم كل الخدمات القنصلية لمؤسس تطبيق تيليغرام بافيل دوروف الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية.



وقال ممثلو الادعاء الفرنسيون إن دوروف ألقي القبض عليه في فرنسا في إطار تحقيق في جرائم تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات والاحتيال على المنصة.