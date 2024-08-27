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تأهب جوي في أنحاء واسعة من أوكرانيا إثر إقلاع قاذفات ومسيّرات روسية

أخبار دولية
2024-08-26 | 23:57
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تأهب جوي في أنحاء واسعة من أوكرانيا إثر إقلاع قاذفات ومسيّرات روسية
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تأهب جوي في أنحاء واسعة من أوكرانيا إثر إقلاع قاذفات ومسيّرات روسية

أعلنت كييف أنّ قاذفات وطائرات مسيّرة روسية أقلعت فجر الثلاثاء باتجاه أوكرانيا حيث وُضعت الدفاعات الجوية في أنحاء واسعة من هذا البلد في حالة تأهب غداة هجوم جوي روسي ضخم استهدف شبكة الطاقة الأوكرانية.
     
وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان نشرته قرابة الساعة الرابعة فجرا (01,00 ت غ) على تطبيق تلغرام إنّ "قاذفات من طراز Tu-95ms أقلعت من قاعدة إنجيلز الجوية (جنوب غرب روسيا). يمكن للصواريخ أن تدخل المجال الجوي الأوكراني في غضون ساعتين تقريبا"، مشيرة إلى أنّ مسيّرات روسية أقلعت بدورها باتجاه أوكرانيا.
     
وأتى هذا التحذير غداة إطلاق روسيا مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا، مستهدفة خصوصاً منشآت الطاقة في جارتها، في هجوم واسع النطاق أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وضرب شبكة الطاقة المتضررة أصلاً من جراء الحرب. 

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