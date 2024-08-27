غوتيريش يطلق "نداء استغاثة عالميا" للتصدي لارتفاع منسوب المياه بجزر المحيط الهادئ



أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال "قمة منتدى جزر المحيط الهادئ" الثلاثاء في تونغا "نداء استغاثة عالمياً" للتصدّي لأزمة ارتفاع منسوب مياه البحار في هذه المنطقة.



وخلال القمة نشر الأمين العام بحثاً يفيد بأنّ ارتفاع منسوب مياه البحار في هذه المنطقة ارتفع بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي.



وقال غوتيريش "أنا في تونغا لإطلاق نداء استغاثة عالمي بعنوان "أنقذوا بحارنا بشأن ارتفاع منسوب مياه البحار". هناك كارثة عالمية تعرّض للخطر جنّة المحيط الهادئ".



وجزر المحيط الهادئ التي تتميّز بكثافتها السكانية المنخفضة وندرة الصناعات الثقيلة فيها ينبعث منها مجتمعة أقلّ من 0.02% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية سنوياً.



وهذه المجموعة الواسعة من الجزر البركانية والجزر المرجانية المنخفضة مهددة بارتفاع منسوب مياه البحار.