بايدن يدين الهجوم الروسي "الشائن" على شبكة الطاقة الأوكرانية

دان الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين "الهجوم الشائن" الذي شنّته روسيا على شبكة الطاقة الأوكرانية، مؤكّداً أنّ روسيا "لن تنجح أبدا" في الحرب التي تخوضها ضدّ جارتها ومتعهدا مواصلة دعم كييف.



وأطلقت روسيا الإثنين مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا، مستهدفة خصوصاً منشآت الطاقة في جارتها، في هجوم واسع النطاق أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وضرب شبكة الطاقة المتضررة أصلاً من جراء الحرب.



وتسبّب هذا الهجوم الروسي، الأضخم منذ أسابيع، بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة، وجاء في وقت تمضي فيه أوكرانيا قدما في هجوم بدأته قبل نحو ثلاثة أسابيع في منطقة كورسك الروسية.



وقال بايدن في بيان "أدين، بأشدّ العبارات الممكنة، استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا وجهودها لإغراق الشعب الأوكراني في الظلمة".



وأضاف "روسيا لن تنجح أبدا في أوكرانيا، وروح الشعب الأوكراني لن تنكسر أبدا".



وأسفر هذا الهجوم الروسي على أوكرانيا عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من عشرين بجروح في أنحاء البلاد، بحسب مسؤولين.

