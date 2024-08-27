وصول وفد روسي إلى كوريا الشمالية

وصل وفد روسي يقوده مسؤول تجاري رفيع إلى بيونغ يانغ، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية الثلاثاء.



والوفد الذي يرأسه نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي رومان تشيكوشوف وصل إلى العاصمة الكورية الشمالية الإثنين، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.



وفي المطار، كان في استقبال الوفد وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية لكوريا الشمالية يون جونغ هو ومسؤولون في السفارة الروسية، وأعقب ذلك حفل استقبال، وفقا للوكالة.