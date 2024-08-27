قتيل وسبعة جرحى في حريق شاحنات صهريج محملة بالوقود شمالي العراق



لقي سائق شاحنة مصرعه وأصيب سبعة أشخاص آخرين بجروح في حريق اندلع الإثنين عند معبر حدودي في كردستان العراق وطال نحو 15 شاحنة صهريج كانت محمّلة بالوقود، بحسب السلطات المحلية.



ولم تتّضح في الحال أسباب هذا الحريق الذي اندلع في ساحة انتظار السيارات عند معبر برويزخان الحدودي بين الإقليم الكردي الواقع شمالي العراق والمتمتع بالحكم الذاتي وبين إيران.



وقالت الإدارة المستقلة لمنطقة كرميان في بيان إن "فرق الإطفاء سيطرت بشكل كامل على حريق معبر برويزخان".



وأضافت "لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون في الحريق، وتمّ نقل جميع المصابين إلى المستشفى".



وبحسب البيان فقد أتى الحريق على 14 شاحنة صهريج مخصصة لنقل المشتقات النفطية.

