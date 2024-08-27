روسيا تحرك دعاوى جنائية ضد صحفيين أجنبيين عبرا إلى كورسك

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أعلن اليوم الثلاثاء فتح قضية جنائية بحق صحفيين أجنبيين اثنين عبرا الحدود الروسية على نحو غير قانوني لتغطية الأحداث في منطقة كورسك بعد توغل أوكراني.



ونقلت وكالة إنترفاكس عن الجهاز أن الصحفيين هما مراسل لقناة دويتشه فيله الألمانية ومراسل لقناة (1+1) الأوكرانية.



وبذلك يرتفع عدد الصحفيين الأجانب الذين حرك جهاز الأمن الاتحادي الروسي دعاوى جنائية بحقهم بعد تغطيتهم للأحداث الجارية في منطقة كورسك إلى سبعة على الأقل.