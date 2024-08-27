الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا تحرك دعاوى جنائية ضد صحفيين أجنبيين عبرا إلى كورسك

أخبار دولية
2024-08-27 | 03:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا تحرك دعاوى جنائية ضد صحفيين أجنبيين عبرا إلى كورسك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
روسيا تحرك دعاوى جنائية ضد صحفيين أجنبيين عبرا إلى كورسك

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أعلن اليوم الثلاثاء فتح قضية جنائية بحق صحفيين أجنبيين اثنين عبرا الحدود الروسية على نحو غير قانوني لتغطية الأحداث في منطقة كورسك بعد توغل أوكراني.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن الجهاز أن الصحفيين هما مراسل لقناة دويتشه فيله الألمانية ومراسل لقناة (1+1) الأوكرانية.

وبذلك يرتفع عدد الصحفيين الأجانب الذين حرك جهاز الأمن الاتحادي الروسي دعاوى جنائية بحقهم بعد تغطيتهم للأحداث الجارية في منطقة كورسك إلى سبعة على الأقل.

أخبار دولية

دعاوى

جنائية

صحفيين

أجنبيين

كورسك

LBCI التالي
السودان: 500 يوم من الحرب وفشل الاستجابة الإنسانية مع ارتفاع حاد في الاحتياجات الطبية
قتيل وسبعة جرحى في حريق شاحنات صهريج محملة بالوقود شمالي العراق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-08-22

روسيا تفتح تحقيقا بحق صحافي في سي إن إن أعد تقريرا في منطقة كورسك

LBCI
أخبار دولية
2024-08-21

روسيا تعلن تأجيل الانتخابات المحلية في 7 من مناطق كورسك الحدودية مع أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-08-17

روسيا: أوكرانيا تخطط لمهاجمة محطة كورسك للطاقة النووية

LBCI
أخبار دولية
2024-08-17

روسيا تعلن صدّ القوات الأوكرانية قرب ثلاث بلدات في منطقة كورسك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:14

فصائل موالية لأنقرة توقف صحافيًا متعاونًا مع فرانس برس في شمال سوريا

LBCI
أخبار دولية
06:09

حاكم منطقة بيلغورود الروسية يتحدث عن "معلومات" بشأن توغل أوكراني

LBCI
أخبار دولية
05:54

الكرملين يحذر فرنسا من أي "ترهيب" بحق مؤسس تلغرام بعد توقيفه

LBCI
أخبار دولية
05:32

روسيا تعلن السيطرة على بلدة أخرى قرب بوكروفسك الاستراتيجية بشرق أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-08-07

نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاستمرار في الإضراب لغاية الاثنين المقبل

LBCI
فنّ
2024-08-19

بعد نجاح "ما في ليل"... ناصيف زيتون يروّج لديو غنائي جديد بأسلوب عفوي! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2024-08-21

اختبار مرونة بسيط قد يكشف احتمال موتك مبكراً... دراسة حديثة وهذه تفاصيلها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-02

قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

على الرغم من القلق الأمني في البلد ... إصرار على تمضية ما تبقى من موسم الصيف في جبال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

في الفورمولا وان... الهولندي الطائر فيرستابن لم يعد يغرّد خارج سربه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

استهلاك الداتا... التحدي الجديد في معركة التغير المُناخيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في أفغانستان ... ممنوع على المرأة التكلم بصوت مرتفع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لا تقدم في محادثات القاهرة مقابل خطط اسرائيلية لتثبيت قواعدها في نتساريم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

سليم الحص.. ضمير لبنان الخائف على ديمقراطيته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

حزب الله واسرائيل وقاعدة غليلوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

هذا ما قالته السفيرة الكندية في لبنان للـLBCI حول اعادة اعمار الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:20

نجمة تُفجع بوفاة والدتها وشقيقتها في نفس اليوم: "قلبي محطم" (صور)

LBCI
فنّ
12:12

هيفاء وهبي تشعل الأجواء في مصر... وإطلالة عصرية تحبس الأنفاس! (صور)

LBCI
منوعات
08:07

جثة راهبة تثير الذهول... لم تتحلل بعد أعوام من وفاتها والعلماء يحققون في الواقعة (صور)

LBCI
اقتصاد
02:09

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
08:09

تعرُّض أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكريّ آخر

LBCI
فنّ
08:29

"عشنا سوا، ربينا سوا، كبرنا سوا"... عناق حار يجمع الأخوة في الذكرى الثانية لوفاة جورج الراسي (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
15:00

ترنيمة شهيرة قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب... قوموا بتأديتها لـ10 دقائق!

LBCI
أخبار لبنان
07:01

لبنان يودّع الرئيس سليم الحص​... ميقاتي: مهما حاولنا أن نقتدي به فسنبقى مقصرين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More