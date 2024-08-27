مصر تعلن عن مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء عن قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا في البحر المتوسط ودلتا النيل.



وأوضحت أن المزايدة تشمل عشرة قطاعات بحرية وقطاعين بريين.



وقالت الوزارة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 25 شباط من العام المقبل.



وبدأت مصر برنامجًا بقيمة 1.8 مليار دولار العام الماضي لحفر آبار استكشافية للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل.