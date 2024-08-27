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مسؤولون أميركيون وصينيون كبار يبحثون قضايا خلافية بين البلدين
أخبار دولية
2024-08-27 | 03:55
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مسؤولون أميركيون وصينيون كبار يبحثون قضايا خلافية بين البلدين
يعتزم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن بدء سلسلة من المحادثات مع مسؤولين صينيين كبار في بكين هذا الأسبوع في مسعى لتخفيف حدة التوتر بين القوتين العظميين قبل الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من تشرين الثاني.
وسيلتقي سوليفان مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومسؤولين آخرين خلال المحادثات المقررة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس بشأن قضايا خلافية بين البلدين من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وادعاءات الصين بالسيادة على تايوان وبحر الصين الجنوبي فضلًا عن العلاقات التجارية بينهما.
ويسعى سوليفان، الذي وصل إلى بكين اليوم الثلاثاء، إلى ترقية المحادثات المباشرة بين القوات العسكرية الأميركية والصينية إلى مستوى القيادة، وهي خطوة تأمل واشنطن في أن تساعد في منع نشوب صراع في مناطق معينة مثل مضيق تايوان.
وتعتزم بكين التعبير عن معارضتها للرسوم الجمركية الأميركية على مجموعة من السلع المصنعة وقيود التصدير التي تستهدف شركات صناعة الرقائق الصينية ومناقشة مطالبتها بالسيادة على جزيرة تايوان التي تخضع لنظام حكم ديمقراطي.
ويراقب الجانبان أيضًا بحذر احتمال تحول حرب غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقًا.
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