روسيا تعلن السيطرة على بلدة أخرى قرب بوكروفسك الاستراتيجية بشرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء بأن قوّاتها سيطرت على قرية أخرى في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا تقع قرب مدينة بوكروفسك التي تعد مركزا لوجستيا مهمّا.



وقالت الوزارة إن القوات الروسية "حرّرت بلدة أورلوفكا"، مستخدمة الاسم الروسي لقرية أورليفكا.

