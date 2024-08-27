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إغلاق حقلين نفطيين في جنوب شرق ليبيا

أخبار دولية
2024-08-27 | 05:26
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إغلاق حقلين نفطيين في جنوب شرق ليبيا
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إغلاق حقلين نفطيين في جنوب شرق ليبيا

أعلن مهندسون في حقول نفطية في جنوب شرق ليبيا لرويترز اليوم الثلاثاء أن الإنتاج توقف في حقلين بينما خفض حقل ثالث الإنتاج.

أخبار دولية

حقلين

نفطيين

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