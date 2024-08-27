إغلاق حقلين نفطيين في جنوب شرق ليبيا

أعلن مهندسون في حقول نفطية في جنوب شرق ليبيا لرويترز اليوم الثلاثاء أن الإنتاج توقف في حقلين بينما خفض حقل ثالث الإنتاج.