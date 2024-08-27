حاكم منطقة بيلغورود الروسية يتحدث عن "معلومات" بشأن توغل أوكراني

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا أنه تلقى معلومات عن محاولة توغل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بينما أفادت وسائل إعلام روسية عن هجوم بري يجري حاليا.



وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على حسابه على تلغرام: "هناك معلومات تشير الى أن العدو يحاول عبور حدود منطقة بيلغورود. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن الوضع على الحدود لا يزال صعبا، لكنه تحت السيطرة".