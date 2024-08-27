فصائل موالية لأنقرة توقف صحافيًا متعاونًا مع فرانس برس في شمال سوريا

أوقفت الشرطة المحلية التابعة لفصائل موالية لأنقرة في شمال سوريا الصحافي والمصور المتعاون مع وسائل إعلام عدة، بينها وكالة فرانس برس بكر القاسم في مدينة الباب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء، من دون معرفة أسباب توقيفه.



وأورد المرصد أن "عناصر من الشرطة العسكرية اعتقلت القاسم الاثنين بعد توقيفه وسط مدينة الباب، واعتدت عليه بالضرب والسحل خلال محاولته الاستفسار عن سبب اعتقاله".



وبحسب المرصد، فقد "نقلت الاستخبارات التركية القاسم إلى مركز الشرطة العسكرية في المدينة".



وقالت زوجة القاسم الصحافية نبيهة طه لفرانس برس: "تم توقيفنا يوم الاثنين في مدينة الباب بينما كنا في سيارتنا أثناء عودتنا الى المنزل بعد تغطية معرض".



وأوضحت أنه "جرى إطلاق سراحها بعد وقت قصير، بينما لا يزال بكر معتقلًا حتى الآن، من دون معرفة سبب توقيفه أو مكان احتجازه".



وتمت مصادرة مقتنيات عدة من سيارة القاسم وخلال عملية دهم منزله لاحقًا، بينها معدات تصوير وحاسوب وهاتفه الخلوي وهاتف زوجته.