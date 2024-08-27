بن غفير يؤيد بناء كنيس في باحات المسجد الأقصى

جاء التصعيد الاسرائيلي على لسان الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بعدما شكك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبديًا تأييده بناء كنيس في المكان.



وقال بن غفير: "لو كان بإمكاني فعل أي شيء أريده، فسوف أضع العلم الإسرائيلي في الموقع، في إشارة الى باحة المسجد الأقصى."



ودانت الخارجية السعودية تصريح بن غفير مؤكدة رفض المملكة القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددةً على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.



وكذلك فعلت الامارات وقطر وحذرتا من تأثير هذه التصريحات المستفزة على الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

