ايران: ظريف يتراجع عن استقالته من منصب نائب الرئيس..

عقب استقالتِه من منصبِ نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، أعلن وزيرُ الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف عودتَه إلى المنصب.



وقال ظريف عبر حسابه على منصة "إكس": اليوم ذهب أعضاء الحكومة للقاء المرشد الأعلى علي خامنئي في ظل حضور رفيع المستوى من النساء والجماعات العرقية والدينية مع الوفد الحكومي، وهو ما أظهر صدق وشجاعة الرئيس في الوفاء بوعوده الانتخابية.

