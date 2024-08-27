قتلى في الفاشر بقصف مدفعي من قوات الدعم السريع

قتل 20 شخصا في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع طال مخيما للنازحين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفادت لجان محلية.



وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر في بيان مقتضب على فيسبوك مساء الاثنين: "المعلومات التي وصلتنا حتي الآن عن حجم الأضرار وسط المواطنين بمعسكر أبوشوك للنازحين، بأن هناك أكثر من 20 شهيدا و 32 مصابا".



وأرجعت التنسيقية السبب إلى "القصف المتعمد من قبل ميليشيات (الدعم السريع) علي سوق وميدان المعسكر".