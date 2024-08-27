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"قطر الخيرية" تدعم "أونروا" بـ3 ملايين دولار لإغاثة سكان غزة

أخبار دولية
2024-08-27 | 07:55
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&quot;قطر الخيرية&quot; تدعم &quot;أونروا&quot; بـ3 ملايين دولار لإغاثة سكان غزة
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"قطر الخيرية" تدعم "أونروا" بـ3 ملايين دولار لإغاثة سكان غزة

وقعت جمعية "قطر الخيرية،  وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"،  في العاصمة الأردنية عمّان، اتفاقية بقيمة 3 ملايين دولار، لتوفير مساعدات منقذة للحياة لسكان قطاع غزة.

وأوضحت "قطر الخيرية" في بيان لها، أن الاتفاقية ستغطي توفير الأغذية ومستلزمات الإيواء الطارئ، وخدمات الرعاية الصحية، إلى جانب تبرعات مالية، إضافة إلى أن الجمعية ستتبرع أيضاً بقرابة 6500 طرد غذائي للعائلات الفلسطينية في غزة.

وشدد الرئيس التنفيذي لجمعية "قطر الخيرية" يوسف الكواري، في خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية مع "أونروا"، على أهمية مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في هذه الفترة الحرجة.

وقال الكواري: "نحن في قطر الخيرية يظلّ التزامُنا بتخفيف معاناة السكان المستضعفين في قطاع غزة ثابتاً لا يتزعزع، وهذه الشراكة مع أونروا تمثّل خطوة أخرى في تقديم الإغاثة الفورية وإيصال المساعدات الأساسية إلى المحتاجين".

ولفت إلى ما تواجهه الجهات الإنسانية الفاعلة من قيود وتأخير يعرقلان إيصال المساعدات التي تشتدّ الحاجة إليها في قطاع غزة، الأمر الذي يبيّن ضرورة تعزيز عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد الكواري أنه من غير الممكن أن تحل تلك الجهود الإنسانية محل وقف إطلاق النار الضروري لإنهاء المعاناة غير المسبوقة للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

بدوره، ثمّن رئيس هيئة شؤون موظفي "أونروا" في عمّان بن ماجيكودونمي، الدعم الذي تقدّمه "قطر الخيرية". وقال: "نحن ممتنّون لدعم قطر الخيرية الذي يُعَدّ أساسياً من أجل توفير المساعدات الإنسانية التي تشتدّ الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية في قطاع غزة، خصوصاً في الفترة التي تسبق حملة التحصين ضدّ شلل الأطفال".

وفي مطلع آذار الماضي، تعهدت قطر بتقديم 25 مليون دولار لدعم وكالة "أونروا" لتجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أعلنت دعمها الكامل للوكالة التي واجهت ضغوطات كبيرة من قبل "إسرائيل" وحلفاءها خلال الفترة الماضية.

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