خامنئي يدعو إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني

أعلن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن الفضاء الإلكتروني بحاجة إلى تنظيم، وأشار إلى اعتقال فرنسا لبافيل دوروف مؤسس تطبيق تلغرام باعتباره مثالا لطريقة فرض دول أخرى لضوابط أيضا.



وقال خامنئي في اجتماع مع رئيس البلاد المعتدل نسبيا مسعود بزشكيان والحكومة: "هناك حاجة لقوانين تنظم الفضاء الإلكتروني. الجميع يفعل ذلك. انظر إلى الفرنسيين، ألقوا القبض على هذا الرجل وهددوه بالسجن لمدة 20 عاما لانتهاكه قوانينهم".



وتفرض إيران ضوابط من بين الأكثر صرامة على الإنترنت في العالم، لكن الإيرانيين المهتمين بالتكنولوجيا يخرقون عادة الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتخذ شركاتها من الولايات المتحدة مقرا مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب باستخدام شبكات خاصة افتراضية (في.بي.إن).