زيلينسكي: أوكرانيا أجرت أول تجربة لصاروخ باليستي محلي الصنع

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، أن الحرب مع روسيا ستنتهي في نهاية المطاف عبر الحوار، لكن كييف يجب أن تكون في موقف قوي خلال قمة تأمل في عقدها هذا العام لدعم رؤيتها للسلام.



وأعلن في مؤتمر صحفي في كييف، أن أوكرانيا أجرت أول تجربة لصاروخ باليستي محلي الصنع.