في عملية مشتركة... الجيش الاسرائيلي و"الشاباك" يعلنان تحرير رهينة من غزة

أعلن بيان مشترك للجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، أنه تم تحرير الرهينة فرحان القاضي البالغ من العمر 52 عام من رهط في عملية مشتركة، والذي أختطف في السابع من تشرين الاول الماضي.



ولفت البيان الى أنه "تم تحرير الرهينة من قبل أفراد وحدة الكوماندو البحري واللواء 401 ووحدة يهالوم الهندسية وأفراد جهاز الشاباك تحت قيادة الفرقة 162 في عملية تحرير معقدة جنوب قطاع غزة".



واشار الى أن "حالة الرهينة جيدة ويتم نقله لمواصلة الفحوصات الطبية في مستشفى سوروكا حيث تم اطلاع أفراد عائلته بالخبر".