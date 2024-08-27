زيلينسكي يعلن أن أوكرانيا استخدمت مقاتلات اف-16 لصد الضربات الجوية الروسية الأخيرة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف استخدمت طائرات مقاتلة من طراز إف-16 تسلمتها من شركائها الغربيين لصد الضربات الجوية الروسية الضخمة الأخيرة.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي: "قمنا بتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة باستخدام طائرات إف-16"، مكررا أيضا أن عدد الطائرات التي تلقتها كييف لم يكن "كافيا".