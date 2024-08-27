غروسي: قرب المعارك من محطة كورسك النووية الروسية "خطير للغاية"

حذّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي من أن قرب المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية من محطة كورسك للطاقة النووية في روسيا "خطير للغاية" نظرا إلى أن مفاعلاتها خصوصا معرّضة للخطر.



وقال غروسي بعدما زار محطة كورسك إن "محطة للطاقة النووية من هذا النوع قريبة إلى هذا الحد من نقطة تماس أو جبهة عسكرية هي حقيقة خطيرة للغاية".