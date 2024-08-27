مصر تلغي تراخيص 36 شركة سياحة بناء على توصيات خلية أزمة الحج

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية انها ألغت تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، وذلك تنفيذا لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية.



وقالت الوزارة في بيان إن هذه الشركات "قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة، وغير المصرح لحامليها بالحج، وهو ما يعد مخالفا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من مصر والسعودية".



وأعلنت السعودية في حزيران، وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج هذا العام "83 بالمئة منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".

