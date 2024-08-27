إسبانيا تتبرع بـ500 ألف جرعة من لقاح جدري القردة لإفريقيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في بيان، أن البلاد ستتبرع بعدد 500 ألف جرعة من لقاح جدري القردة لمكافحة تفشي المرض في إفريقيا.وأخطرت إسبانيا المفوضية الأوروبية بأنها ستتبرع بنسبة 20 بالمئة من مخزونها من اللقاح، أي 100 ألف قارورة ستوفر 500 ألف جرعة.وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب جدري القردة بعد انتقاله من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة وظهور سلالة فرعية جديدة منه (آي.بي) أثارت مخاوف بشأن سرعة انتقال العدوى.