موديز تحذر من تأثير اتساع الصراع على تصنيف إسرائيل الائتماني

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان صراعا عسكريا شاملا بين إسرائيل حزب الله أو إيران قد يؤدي إلى "عواقب ائتمانية" على مصدري الدين الإسرائيليين.