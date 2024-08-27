إلغاء رحلات قطارات يوروستار بين بروكسل ولندن بعد حادث في بلجيكا

اضطربت حركة قطارات يوروستار، التي تربط بين بروكسل ولندن بشدة، بسبب حادث وقع غرب بلجيكا، حيث اصطدم قطار سريع بمقطورة جرار عند تقاطع.

ووفقا لشركة السكك الحديد، أُلغيت خمسة قطارات من أصل 18 مبرمجة لهذا اليوم (اثنان من لندن إلى بروكسل وثلاثة من بروكسل إلى لندن) بينما شهدت القطارات الأخرى تأخيرا "لحوالي ساعة".

وكان قد اصطدم قطار سريع، كان متجهًا من بروكسل إلى ليل (فرنسا) بمقطورة جرار تعطل عند تقاطع في بيكليه التي هي ضمن بلدية تورناي البلجيكية قرب الحدود الفرنسية.

وأدى الحادث إلى إصابة شخصين على متن القطار في حين تولت خدمات الطوارئ رعاية سائق القطار الذي أصيب "بصدمة" وفقا لشركة إنفرابيل التي تدير البنية التحتية للسكك الحديد في بلجيكا.

وتمكن 120 راكبا من الوصول إلى تورناي بالحافلة.

وكان القطار السريع يسلك خط تحويل عن الشبكة التقليدية بسبب الأشغال الجارية - حتى 30 آب/أغسطس - على الخط السريع بين بروكسل والحدود الفرنسية. وأكد متحدث باسم إنفرابيل "بالتأكيد لا يوجد تقاطع على خط القطار السريع".