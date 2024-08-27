مسعود بزشكيان: دعم الوقود غير منطقي في إيران

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقطع فيديو نُشر اليوم، أن دعم الوقود غير منطقي في إيران.



وتعاني إيران، وهي من كبار منتجي النفط، من تعثر اقتصادي وسبق أن شهدت احتجاجات على ارتفاع الأسعار.



وقال بزشكيان، الذي انتُخب في تموز، في مقطع الفيديو الذي بثته وسائل إعلام رسمية: "ليس هناك أي منطق في أن نشتري البنزين بالدولار في السوق الحرة ونبيعه بسعر مدعوم".



وأضاف: "يجب على محللي وخبراء الاقتصاد لدينا أن يتصدوا لهذه السياسات الخاطئة".



وانتشرت الاحتجاجات في أنحاء إيران في عام 2022 بسبب خفض الدعم الحكومي للمواد الغذائية، مع شعارات تطالب كبار القادة بالتنحي.



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير النفط الإيراني الجديد محسن باك نجاد قوله الأسبوع الماضي إنه لا توجد حاليا خطة لتغيير أسعار البنزين، مما يشير إلى أنه لن يكون هناك تحول في السياسة على الرغم من مخاوف الرئيس.



ويعد ارتفاع أسعار سلع أساسية مثل الوقود والغذاء أمرا شديد الحساسية في إيران.