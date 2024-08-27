مقتل 2 وإصابة ثالث في حادث بمنشأة لشركة دلتا الأميركية للطيران

ذكرت تقارير إعلامية أن عاملين اثنين قتلا وأصيب ثالث بعد انفجار إطار عجلات طائرة أثناء إزالته في منشأة عمليات شركة دلتا إيرلاينز الأميركية للطيران في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي اليوم الثلاثاء.



ولم ترد دلتا بعد على طلب لتأكيد الأنباء.



وقالت قناة دبليو.إس.بي-تي.في في أتلانتا نقلا عن مصادر إن موظفا في دلتا ومتعاقد قتلا عندما انفجر إطار طائرة أثناء إزالته. وأصيب موظف آخر في دلتا في الواقعة.



وأوضحت المحطة نقلا عن معلومات الرحلة أن الطائرة وصلت إلى أتلانتا من لاس فيجاس يوم الأحد.