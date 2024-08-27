نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى



نشر رئيس الحكومة الاسرائيلية عبر موقع X فيديو لاتصاله بالاسير كايد فرحان قاضي الذي تم تحريريه من غزة.



وأكد نتنياهو في الفيديو، ان اسرائيل ملتزمة باعادة جميع الاسرى من دون اي استثناء.

