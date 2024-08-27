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نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى
أخبار دولية
2024-08-27 | 13:24
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نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى
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نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى
نشر رئيس الحكومة الاسرائيلية عبر موقع X فيديو لاتصاله بالاسير كايد فرحان قاضي الذي تم تحريريه من غزة.
وأكد نتنياهو في الفيديو، ان اسرائيل ملتزمة باعادة جميع الاسرى من دون اي استثناء.
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