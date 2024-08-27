كلام بارز لخامنئي حول الاتفاق النووي

سعي إيران إلى وقف الحرب على غزة حتى لو أدى ذلك إلى تخليها عن الرد على اغتيال رئيس حركة حماس السابق اسماعيل هنية، انعكس حرصاً على إنجاز الاتفاق النووي مع أميركا.



وفي هذا السياق، برز كلام للمرشد الأعلى علي خامنئي يفتح فيه الباب أمام استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي، حيث أكد ألا تناقض إن تحدثنا مع العدو.