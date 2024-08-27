مسؤول أميركي: المباحثات حول الهدنة في غزة مستمرة في الدوحة

أكد مسؤول أميركي أن المحادثات مستمرة في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في قطاع غزة، علما أنها بدأت قبل أيام في القاهرة.



وقا المسؤول ان مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك موجود في العاصمة القطرية.