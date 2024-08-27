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واشنطن تدعو الطرفين المتحاربين في السودان إلى كبح جماح الانتهاكات

أخبار دولية
2024-08-27 | 14:03
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واشنطن تدعو الطرفين المتحاربين في السودان إلى كبح جماح الانتهاكات
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واشنطن تدعو الطرفين المتحاربين في السودان إلى كبح جماح الانتهاكات

دعا المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو الطرفين المتحاربين في البلاد إلى فرض مدوّنة سلوك للحد من الانتهاكات الواسعة النطاق، قائلا إن الجيش كان ينظر في الاقتراح بعدما وقّعته قوات الدعم السريع.
      
وأكّد بيرييلو أن واشنطن قدمت أيضا المقترح إلى الجيش الذي لم يتوجه إلى سويسرا على عكس قوات الدعم السريع.
     
وقال لصحافيين: "لديهم مدوّنة السلوك. نأمل في الحصول على رد منهم في الأيام المقبلة".
     
وأكد أن التزام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يحتاج إلى أن ينفّذ من جانب القوات العادية.
     
وأشار إلى أن "الهدف ليس الحصول على توقيع لقطعة ورق (...) الهدف هو تغيير السلوك حتى لا نرى الاغتصاب والاستعباد الجنسي يستخدمان كسلاح حرب، ولا نرى هذا النوع من الاستغلال والمضايقة عند نقاط التفتيش، ولا نرى هذا النوع من القصف العشوائي للمناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمنازل".

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