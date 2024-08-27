البيت الأبيض: سندافع عن إسرائيل إذا هاجمتها إيران

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي ان الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل في حالة وقوع هجوم إيراني.



وقال كيربي لقناة 12 الإسرائيلية، إنه من الصعب التنبؤ بفرص وقوع هجوم لكن البيت الأبيض يأخذ الخطاب الإيراني على محمل الجد.

وأضاف: "نعتقد أنهم ما زالوا في وضع جيد ومستعدين لشن هجوم إذا أرادوا القيام بذلك، ولهذا السبب عززنا قواتنا في المنطقة".