الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البيت الأبيض: سندافع عن إسرائيل إذا هاجمتها إيران
أخبار دولية
2024-08-27 | 14:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البيت الأبيض: سندافع عن إسرائيل إذا هاجمتها إيران
أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي ان الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل في حالة وقوع هجوم إيراني.
وقال كيربي لقناة 12 الإسرائيلية، إنه من الصعب التنبؤ بفرص وقوع هجوم لكن البيت الأبيض يأخذ الخطاب الإيراني على محمل الجد.
وأضاف: "نعتقد أنهم ما زالوا في وضع جيد ومستعدين لشن هجوم إذا أرادوا القيام بذلك، ولهذا السبب عززنا قواتنا في المنطقة".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الأبيض:
سندافع
إسرائيل
هاجمتها
إيران
التالي
روسيا تحرك دعاوى جنائية ضد صحفيين أجنبيين عبرا إلى كورسك
قتيل وسبعة جرحى في حريق شاحنات صهريج محملة بالوقود شمالي العراق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:01
البيت الأبيض: أعتقد أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل
آخر الأخبار
14:01
البيت الأبيض: أعتقد أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل
0
أخبار دولية
2024-08-15
البيت الأبيض : إيران لم تتخل عن تهديدها بمهاجمة إسرائيل
أخبار دولية
2024-08-15
البيت الأبيض : إيران لم تتخل عن تهديدها بمهاجمة إسرائيل
0
أخبار دولية
2024-08-06
البيت الأبيض: لا نعتقد أن الرد على إسرائيل من إيران أو حزب الله قد بدأ
أخبار دولية
2024-08-06
البيت الأبيض: لا نعتقد أن الرد على إسرائيل من إيران أو حزب الله قد بدأ
0
أخبار دولية
2024-06-19
احتجاجا على تصريحات نتنياهو... البيت الأبيض يلغي اجتماعا مع إسرائيل بشأن إيران
أخبار دولية
2024-06-19
احتجاجا على تصريحات نتنياهو... البيت الأبيض يلغي اجتماعا مع إسرائيل بشأن إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:21
ممثلو ادعاء أميركيون حصلوا على لائحة اتهام جديدة ضد ترامب
أخبار دولية
16:21
ممثلو ادعاء أميركيون حصلوا على لائحة اتهام جديدة ضد ترامب
0
أخبار لبنان
16:17
الجيش الإسرائيليّ: طائرة معادية انطلقت من لبنان وأصابت أحد جنودنا
أخبار لبنان
16:17
الجيش الإسرائيليّ: طائرة معادية انطلقت من لبنان وأصابت أحد جنودنا
0
أخبار دولية
16:14
المتحدث باسم البنتاغون: ناقلة النفط الخام التي تحمل العلم اليونانيّ لا تزال مشتعلة
أخبار دولية
16:14
المتحدث باسم البنتاغون: ناقلة النفط الخام التي تحمل العلم اليونانيّ لا تزال مشتعلة
0
أخبار دولية
15:05
تركيا وأذربيجان تأملان بسلام واستقرار دائمين في جنوب القوقاز
أخبار دولية
15:05
تركيا وأذربيجان تأملان بسلام واستقرار دائمين في جنوب القوقاز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:58
حوادث غريبة وبعضها خطيرة... السلطات اليابانية: إحذروا عضات الدلافين!
منوعات
06:58
حوادث غريبة وبعضها خطيرة... السلطات اليابانية: إحذروا عضات الدلافين!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-13
عمرها أكثر من 4 آلاف سنة... أسرار مخبأة خلف ألواح بابل والمفاجأة بتنبؤات مرعبة تحصل اليوم!
علوم وتكنولوجيا
2024-08-13
عمرها أكثر من 4 آلاف سنة... أسرار مخبأة خلف ألواح بابل والمفاجأة بتنبؤات مرعبة تحصل اليوم!
0
أخبار دولية
2024-08-26
الإمارات قدمت طلبا إلى فرنسا لتقديم خدمات قنصلية لمؤسس تيليغرام "بشكل عاجل"
أخبار دولية
2024-08-26
الإمارات قدمت طلبا إلى فرنسا لتقديم خدمات قنصلية لمؤسس تيليغرام "بشكل عاجل"
0
أخبار دولية
10:42
لافروف: الغرب "يلعب بالنار” عبر السماح لأوكرانيا بضرب أراضي داخل روسيا بصواريخ غربية
أخبار دولية
10:42
لافروف: الغرب "يلعب بالنار” عبر السماح لأوكرانيا بضرب أراضي داخل روسيا بصواريخ غربية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البرالمبيون: حان دورنا!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البرالمبيون: حان دورنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الذكاء الاصطناعيّ سلاح الحرب الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الذكاء الاصطناعيّ سلاح الحرب الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
التحويلات والسياحة متنفس إقتصاد لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:34
التحويلات والسياحة متنفس إقتصاد لبنان
0
أخبار دولية
13:32
كلام بارز لخامنئي حول الاتفاق النووي
أخبار دولية
13:32
كلام بارز لخامنئي حول الاتفاق النووي
0
أخبار دولية
13:24
نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى
أخبار دولية
13:24
نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فياض للـLBCI : الفيول الجزائريّ جيّد النوعية والحاجة الملحّة تكمن في تشغيل معملي دير عمار والزهراني
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فياض للـLBCI : الفيول الجزائريّ جيّد النوعية والحاجة الملحّة تكمن في تشغيل معملي دير عمار والزهراني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الجيش الإسرائيلي يحرر كايد القاضي من غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الجيش الإسرائيلي يحرر كايد القاضي من غزة
0
أخبار دولية
13:16
محاولات اسرائيلية من دون جدوى لإثبات وجود هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى
أخبار دولية
13:16
محاولات اسرائيلية من دون جدوى لإثبات وجود هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:20
نجمة تُفجع بوفاة والدتها وشقيقتها في نفس اليوم: "قلبي محطم" (صور)
فنّ
04:20
نجمة تُفجع بوفاة والدتها وشقيقتها في نفس اليوم: "قلبي محطم" (صور)
2
موضة وجمال
06:18
عن عمر 30 عاما... وفاة ملكة جمال لبنان للمغتربات ديما صافي بأزمة قلبية! (صور)
موضة وجمال
06:18
عن عمر 30 عاما... وفاة ملكة جمال لبنان للمغتربات ديما صافي بأزمة قلبية! (صور)
3
فنّ
07:38
"قلبي مات"... نادين الراسي تحتضن صورة شقيقها الراحل جورج وتنهار باكية: يا دلي عقلبك يا امي! (فيديو)
فنّ
07:38
"قلبي مات"... نادين الراسي تحتضن صورة شقيقها الراحل جورج وتنهار باكية: يا دلي عقلبك يا امي! (فيديو)
4
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
5
خبر عاجل
08:29
الفيول وصل الى الزهراني... والتغذية الى ارتفاع
خبر عاجل
08:29
الفيول وصل الى الزهراني... والتغذية الى ارتفاع
6
أخبار لبنان
08:50
قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية
أخبار لبنان
08:50
قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية
7
صحف اليوم
01:18
مصدر قيادي في "الممانعة" لـ"الأنباء الكويتية": عملية الأربعين أعادت توازن الردع وفق تفاهم نيسان 1996
صحف اليوم
01:18
مصدر قيادي في "الممانعة" لـ"الأنباء الكويتية": عملية الأربعين أعادت توازن الردع وفق تفاهم نيسان 1996
8
فنّ
10:27
لحظات رومانسية وأخرى طريفة... سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلاد وسام فارس بطريقة مميزة (فيديو)
فنّ
10:27
لحظات رومانسية وأخرى طريفة... سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلاد وسام فارس بطريقة مميزة (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More