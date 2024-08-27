تركيا وأذربيجان تأملان بسلام واستقرار دائمين في جنوب القوقاز

جدّدت تركيا وحليفتها الإقليمية أذربيجان التأكيد على تطلّعهما إلى "سلام واستقرار دائمين" في منطقة جنوب القوقاز.

وأجرى مسؤولان رفيعان من تركيا وأذربيجان محادثات في العاصمة التركية أنقرة تناولت عددا من المسائل العالقة، بما في ذلك المفاوضات الجارية حاليا بين باكو ويريفان.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف "في لقائنا اليوم، أكدنا مرة أخرى الرغبة المشتركة في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "في هذا السياق، أجرينا تقييما للتقدم المحرز في عملية السلام الجارية حاليا بين أذربيجان وأرمينيا".