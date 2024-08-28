الجيش الإسرائيلي يشنّ عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء أنّه شنّ في مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية عملية عسكرية.



وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" إنّ "قوات الأمن بدأت الآن عملية لإحباط الإرهاب في جنين وطولكرم"، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي" قتلت في مدينة جنين رجلين فلسطينيين يبلغان من العمر 39 و25 عاما.