جزر المحيط الهادئ تتوصل لاتفاق أمني مشترك

أعلنت أستراليا الأربعاء أنّ مندوبي الدول والمناطق المشاركة في منتدى جزر المحيط الهادئ توصلوا لاتّفاق أمني مشترك، في مبادرة تسعى للحدّ من الدور الأمني للصين في منطقتهم.



وقال مكتب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان إنّ "مبادرة شرطة المحيط الهادئ" سوف "تعمل على تعزيز قدرة بلدان المحيط الهادئ على تلبية متطلبات الشرطة والأمن الداخلي، ودعم بعضها البعض في أوقات الحاجة".



وتنصّ هذه الشراكة الجديدة على إنشاء ما يصل إلى أربعة مراكز إقليمية لتدريب عناصر الشرطة، وإنشاء قوة متعددة الجنسيات للاستجابة للأزمات.



وأستراليا هي الشريك الأمني المفضل للعديد من دول المحيط الهادئ.